गोरखनाथ मंदिर हमला: लखनऊ, नोएडा, कानपुर सहित 7 शहरों में ताबड़तोड़ छापे, ATS ने 13 संदिग्‍ध हिरासत में लिए

गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी मुर्तजा को लखनऊ ले जाने के बाद एटीएस अलग-अलग शहरों में छापेमारी कर रही है। अब तक 13 संदिग्‍ध हिरासत में लिए जा चुके हैं। उनसे पूछताछ चल रही है।

प्रमुख संवाददाता,लखनऊ Ajay Singh Thu, 07 Apr 2022 06:16 AM

