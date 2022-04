कानपुर में पुरसुकून माहौल में अदा की गई अलविदा नमाज, हिकमत से काम लेने की अपील

रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा की नमाज शहर में सुकून भरे माहौल में अदा की गई। गर्मी की वजह से कुछ मस्जिदों में दो बार नमाज अदा की गई ताकि नमाजियों को खुले की जगह मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का मौका

इस खबर को सुनें