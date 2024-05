ऐप पर पढ़ें

New Train for Rajasthan from Gorakhpur: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गोरखपुर से भगत की कोठी (राजस्थान) तक नई ट्रेन चलने का रास्ता साफ हो गया है। बीते 11 से 13 अप्रैल तक जयपुर में हुई इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी (आईआरटीटीसी) ने इस ट्रेन पर सहमति जता दी है। इसके साथ ही बरौनी से ग्वालियर तक वाया गोरखपुर तक नई ट्रेन को भी हरी झंडी मिल गई है।

आपसी सहमति के बाद इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी ने सभी प्रस्तावों पर सहमति की रिपोर्ट लगाकर बोर्ड के पास भेज दिया है। अब चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है।

गोरखपुर से भगत की कोठी तक पहली नई ट्रेन नार्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की होगी। ट्रेन की देखरेख जयपुर के जिम्मे रहेगी। आईआरटीटीसी की बैठक में टाइम टेबल भी तैयार कर लिया है। बस, रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलते ही ट्रेन का संचलन शुरू हो जाएगा। गोरखपुर से इस ट्रेन को चलाने के लिए एनई रेलवे, नार्थ वेर्स्टन, नार्थ सेंट्रल और नार्दर्न रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

ट्रेन का शेड्यूल तय : पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा बनाए गए टाइम टेबल के हिसाब से गोरखपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस सुबह 4:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह आठ बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। वहीं भगत की कोठी से दोपहर दो बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 17:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसमें एनईआर, एनडब्ल्यूआर, नार्दर्न और एनसीआर के मुख्य यात्री परिचालन प्रबंधकों ने अपनी सहमति दे दी है।

सप्ताह में एक दिन चलेगी ट्रेन : टाइम टेबल के हिसाब से यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी। इस ट्रेन के चल जाने से राजस्थान जाने वाले यात्रियों काफी सुविधा मिलेगी। अभी राजस्थान के लिए गोरखपुर से महज एक ट्रेन अवध एक्सप्रेस ही चलती है। राजस्थान के कोटा शहर में रहकर छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं।