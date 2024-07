मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, मानदेय में बढ़ोतरी

यूपी के मेडिकल कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। प्रदेश सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

Deep Pandey Wed, 17 Jul 2024 10:51 AM हिन्दुस्तान,लखनऊ