ऐप पर पढ़ें

First vegetable-fruit outlet in UP: उत्तर प्रदेश का पहला सब्जी और फल का सरकारी आउटलेट्स मिर्जापुर में खुलेगा। इसे जिला उद्यान विभाग की तरफ से कार्यालय परिसर में खोला जाएगा, जिसमें ताजे फलों और सब्जियों की विभिन्न किस्मों को बेचने के लिए रखा जाएगा। मार्च महीने के अंत तक आउटलेट्स को शुरू करने के लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है।

जिला उद्यान कार्यालय परिसर में आउटलेट्स में शोरूम की तरह सभी प्रकार की सब्जियों और फलों को को रखा जाएगा। यहां आकर ग्राहक सब्जियों और फलों को देखकर पसंद करेंगे। अपनी क्षमतानुसार उसे खरीदने के लिए आर्डर करेंगे। उनके आर्डर पर तुरंत ही आउटलेट्स के पीछे बने गोदामों में बल्क मात्रा में रखे गए फल और सब्जियों में से मांग के अनुरूप आपूर्ति कर दी जाएगी। आउट्लेटस में एक बार में आठ से दस किसानों के बैठने की व्यवस्था होगी जो अपनी सब्जियों और फलों की मार्केटिंग करेंगे। खास बात है कि यहां पर ड्रैगन फ्रूट, स्ट्राबेरी, खजूर सहित अन्य वह सभी प्रमुख फल होंगे जो खुले बाजार में कम ही नजर आते हैं। मशरूम को विशेष तौर पर रखा जाएगा। आउटलेट्स से किसानों के साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। ऐसा करने से खेती करने वाली महिलाओं को एक बाजार मिल जाएगा और आर्थिक रूप से मजबूत होंगी।

बाजार से 30 से 40 फीसदी कम मूल्य पर उपलब्ध होंगे

जिला उद्यान विभाग के आउटलेट्स में मौजूद अधिकतर सब्जी और फल बाजार मूल्य से 30 से 40 फीसदी कम पर उपलब्ध होंगे। कुछ सब्जियां और फलों की कीमत 10 से 20 फीसदी कम होगी।

आर्गेनिक खाद से तैयार फल और सब्जी की होगी बिक्री

जिला उद्यान विभाग के आउटलेट्स में आर्गेनिक खाद से तैयार ताजे फल और सब्जियों की ही बिक्री की जाएगी। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम के अनुसार केमिकल से तैयार सब्जियों और फलों को यहां पर लाने की मनाही रहेगी। यदि कोई किसान भूल कर ले भी आता है तो उसे बिक्री के लिए नहीं रखा जाएगा।

क्‍या बोले अधिकारी

मिर्जापुर के जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने कहा कि जिला उद्यान कार्यालय में आउटलेट्स खोलने के लिए सारी तैयारी कर ली गई हैं। धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। प्रदेश का यह पहला सरकारी आउटलेट्स होगा, जहां सभी प्रकार के फल और सब्जियां बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। मार्च माह के अंत में संभवत: आउटलेट्स को शुरू कर दिया जाए।