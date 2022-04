गोंडा: तेज रफ्तार कार और पिकअप की भीषण टक्कर, दो की मौत; तीन घायल

गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोंडा-लखनऊ राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

