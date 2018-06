UP: गोमती नदी होगी स्वच्छ, CM योगी ने की सफाई अभियान की शुरुआत

गोमती नदी सफाई महा अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा सफाई का शपथ लेना ही सबसे बड़ा संकल्प है जिसे पूरा करने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। सीएम रविवार को झूले लाल वाटिका स्थित गोमती नदी के किनारे लगे जल कुंभी को हटाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस महा सफाई अभियान का नेतृत्व जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने किया। तमाम समाज सेवी संगठन, स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़चढ़ का हिस्सा लिया। इस अभियान में न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक, गोपाल जी टंडन के अलावा मेयर संयुक्ता भाटिया मौजूद रही।

#UttarPradesh Chief minister Yogi Adityanath begins cleanliness drive from Gomti river bank in Lucknow. Cabinet ministers, mayor, MLAs and corporators will also take part in the drive. pic.twitter.com/Lf7gQSl4NW