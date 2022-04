शोहदे के फोन कॉल से आजिज छात्रा ने खुद को फांसी लगाकर दे दी जान, पिता ने दर्ज कराया केस 

यूपी के संतकबीनगर में एक शोहदे के फोन कॉल और बार-बार छेड़खानी से परेशान बीए की छात्रा ने खुद को फांसी लगाकर जान दे। पिता की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर शोहदे की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

