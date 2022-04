शोहदों से परेशान छात्रा के पिता ने CM योगी से लगाई गुहार, बोले-बिटिया ने डरकर कॉलेज जाना ही छोड़ दिया

यूपी सरकार कानून-व्‍यवस्‍था को लेकर लगातार सख्‍त संदेश दे रही है लेकिन मनबढ़ों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक छात्रा के पिता ने CM योगी से गुहार लगाई है।

हिन्‍दुस्‍तान,मैनपुरी Ajay Singh Tue, 19 Apr 2022 08:08 AM

