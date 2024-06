लंदन में घर बसाने के फेर में लड़की ने गंवा दिए 19 लाख, फेसबुक पर जालसाज से मुलाकात

ऐप पर पढ़ें

Fraud in the name of marriage: लंदन में घर बसाने की चाहत में गोरखनाथ इलाके की रहने वाली एक युवती ने 19 लाख रुपये गंवा दिया। जालसाजों ने फेसबुक के जरिए दोस्ती की और फिर प्रेमी के एयरपोर्ट पर फंसने की जानकारी देकर ठग लिया। जेवर बेचने के साथ ही युवती ने घर भी बंधक रख दिया और रुपये दिए। अब जब फिर जालसाज ने युवती के फंसने की बात कहते हुए और रुपये की मांग की तो उसे ठगी का एहसास हुआ और एसपी सिटी से मदद की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गोरखनाथ इलाके में रहने वाली एक युवती सिलाई सेंटर चलाती है। फेसबुक पर एक दिन उसकी मुलाकात कथित तौर पर लखनऊ के रहने वाले एक परिवार से हुई। फिर उस घर के युवक से फेसबुक पर ही दोस्ती हो गई। उसने बताया कि वह लंदन में है।

फिर एक दिन प्रेमी का नाम लेते हुए फोन आया कि वह दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया है। उसे छुड़ाने के लिए रुपये भेजो। थोड़ा-थोड़ा करते कई बार 19 लाख रुपये भेज दी। फिर नया बहाना बनाकर रुपये मांगने के बाद युवती खुद को ठगों के चंगुल में फंसा पाते हुए एसपी दफ्तर पहुंची।