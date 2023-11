सगाई के तीन दिन बाद ममेरे भाई के साथ गायब हो गई लड़की, खाते में हैं 22 लाख 

ऐप पर पढ़ें

The girl ran away three days after the engagement: सगाई के तीन दिन बाद ही एक युवती अपने ममेरे भाई के साथ घर से गायब हो गई। वह घर से रुपये और गहने भी ले गई। यही नहीं उसके खाते में उसके पिता की पेंशन के 22 लाख रुपये भी हैं। खाते का एटीएम भी युवती अपने साथ ले गई है। युवती की भाभी ने इस मामले में उसके मामा के लड़के पर अपहरण तथा परिवार के अन्य लोगों पर साजिश रचने का केस दर्ज कराया है। परिवार और पुुुलि‍स युवती और लड़के की तलाश में जुटी है।

रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया की उसकी ननद की शादी थाना-झंगहा क्षेत्र में तय कर दी थी, 26 अक्तूबर को सगाई हो गयी थी और शादी जुलाई 2024 को होनी थी। लेकिन 29 अक्तूबर सुबह सात बजे ननद अपने मामा के लड़के रोहित कुमार पुत्र ब्रह्मा पासवान निवासी रानीपार थाना गीडा के साथ घर का गहना व 10 हजार रुपये तथा अपना एटीएम लेकर चली गयी है। रोहित कुमार मामा का लड़का था इसलिए उस पर कोई शक नहीं करता था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

लड़की को फुसलाकर भगाने का आरोप, केस

एक अन्‍य मामले में गोरखपुर के ही गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव में लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया है। लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लड़की की मां का आरोप है कि 19 अक्तूबर की रात लगभग 12 बजे पिपराइच क्षेत्र के मटीहनिया निवासी विजय निषाद उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर गुलरिहा पुलिस आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।