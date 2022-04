बरेली में एकतरफा प्यार में हत्या, लड़की ने कहा ना तो पहले दुपट्टे से घोंटा गला, फिर चाकू से गोदा

बरेली में एकतरफा प्‍यार में निर्ममता से हत्‍या का मामला सामने आया है। यहां लड़की के ना कहने पर सिरफिरे ने पहले दुपट्टे से उसका गला घोंटा फिर चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया।

वरिष्‍ठ संवाददाता,बरेली Ajay Singh Fri, 08 Apr 2022 08:29 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.