मौसेरे भाई के साथ जा रही किशोरी को झाड़ियों में खींचकर गैंगरेप, चार युवकों ने की दरिंदगी

गोंडा में मौसेरे भाई के साथ जा रही किशोरी को झाड़ियों में खींचकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। चार युवकों ने किशोरी के साथ दरिंदगी की। इस दौरान किशोरी का वीडियो भी बनाया गया और वायरल किया।

