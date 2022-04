अलीगढ़ में चलते ऑटो में गैंगरेप, पीड़िता को सड़क किनारे फेंककर साथियों संग ड्राइवर फरार

अलीगढ़ में एक महिला के साथ चलते ऑटो में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्राइवर और उसके साथियों ने मिलकर महिला के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए।

हिन्‍दुस्‍तान,अलीगढ़ Ajay Singh Fri, 15 Apr 2022 11:33 AM

