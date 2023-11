ऐप पर पढ़ें

Friend's deal in the name of job: गोरखपुर में मंगलवार की शाम नौकरी के बहाने अपहरण करके बरेली ले जाई जा रही युवती के शोर मचाने पर राहगीरों ने बेतियाहाता में गाड़ी घेर ली। कार सवार लोगों की पिटाई करके कैंट पुलिस को सौंप दिया। युवती के परिजनों को सूचना देकर पुलिस मामले की जांच में जांच जुटी है। पता चला है कि युवती का सौदा उसकी सहेली ने 63 हजार रुपये में किया था। पकड़े गए आरोपी बरेली के रहने वाले हैं।

पुलिस की पूछताछ में युवती ने बताया कि उसकी मां का पिता के साथ विवाद चल रहा है। वह मां और छोटी बहन के साथ पादरी बाजार में किराये के मकान में रहती है। रोजी-रोटी चलाने के एक दुकान पर काम करती है। फिलहाल उसे नए रोजगार की तलाश थी। युवती ने बताया कि मौजूदा समय पादरी बाजार में रहने वाली भटहट निवासी प्रियंका से उसकी जान-पहचान है। प्रियंका ने ही उससे कहा था कि वह उसे कहीं अच्छी नौकरी दिलवा देगी। मंगलवार की सुबह नौकरी दिलाने की बात कहकर प्रियंका ने उसे भटहट बुलाया। वहां से उसे एक कार में बैठा दी। बोली कि कार में बैठे चारों लोग उसके परिचित हैं। तुम्हें असुरन छोड़ देंगे वहां से घर चली जाना।

उसकी बातों पर भरोसा कर वह कार में बैठ गई। कार असुरन पहुंची तब भी चालक ने रफ्तार धीमी नहीं की। युवती ने शोर मचाने का प्रयास किया तो कार सवारों ने उसे धमकाकर चुप करा दिया। इसके बाद कार बेतियाहाता पहुंची तो वहां ट्रैफिक होने से रफ्तार धीमी होने युवती ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने राहगीरों की मदद से कार को रोक लिया। युवती के अपहरण की आशंका में कार सवारों की पिटाई शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस सभी को कैंट थाने ले गई।

शादी करने के लिए बरेली ले जा रहे थे आरोपी

कैंट पुलिस ने बरेली जिले के सिरौली क्षेत्र के मुगलपुर निवासी राजकुमार, उसके फूफा धर्मपाल, साथी प्रशांतदीप और कार चालक सोनू को हिरासत में ले लिया। छानबीन में सामने आया कि प्रियंका ने बरेली के लोगों को शादी कराने का झांसा देकर पैसा लिया था।

क्‍या बोली पुलिस

एसपी सिटी केके विश्‍नोई ने बताया कि युवती को कार से ले जा रहे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भटहट की रहने वाली युवती और पनियरा के युवक ने ही रुपये लिए थे। दोनों की तलाश चल रही है। उनसे ही सही जानकारी मिलेगी।