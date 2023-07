ऐप पर पढ़ें

Effect of release of water in Yamuna: लगातार भारी बारिश से गंगा और यमुना दोनों उफान पर हैं। इसके चलते पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बाढ़ के आसार बने हैं। यमुना में हथिनीकुंड बैराज से चार लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है। माना जा रहा है यमुना में छोड़ा गया यह पानी आज मंगलवार को बागपत और कल बुधवार को दिल्ली में कोहराम मचा सकता है।

सहारनपुर स्थित हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में सुबह तक 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। शामली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है। यमुना नदी में 231.10 सेंटीमीटर जलस्तर मापा गया है। बागपत में यमुना में खतरे का निशान 209 मीटर का है, जिसे पार करते हुए यमुना नदी 209.07 मीटर पर बह रही है।

इसके चलते 12 से अधिक गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाकर मुनादी करा रहे हैं। कुल मिलाकर हालात ऐसे बन रहे हैं कि यह यमुना का उफान दिल्ली में पहुंचकर बड़ी तबाही भी ला सकता है।

उधर, गंगा भी अपने उफान पर है। बारिश से हरिद्वार बैराज का जलस्तर खतरे के निशान 294 मीटर के सापेक्ष 292 मीटर पर पहुंच गया है। बिजनौर बैराज के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। सोमवार की सुबह बिजनौर जलाशय का जलस्तर 219 मीटर रिकार्ड किया गया। बढ़ते पानी को देखते हुए 140706 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

फिलहाल अकेले हरिद्वार बैराज से 80810 क्यूसेक की निकासी की जा रही है, जबकि बिजनौर बैराज से 59896 पानी की निकासी जारी है। वहीं गढ़मुक्तेश्वर में गंगा उफान पर आ गई है। ब्रजघाट गंगा का जल स्तर बाढ़ खतरे के निशान से ऊपर 198.90 मीटर पर पहुंच गई है।