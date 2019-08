रेल हादसा : कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतरी

बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश में एक रेल हादसा हो गया। कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर आ रही एक ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, ट्रेन की गति कम होने के कारण को बड़ा हादसा नहीं हुआ।

Four coaches of a train derail at Platform number 3 of the Kanpur Central railway station. No injuries reported. pic.twitter.com/Px244btlsJ