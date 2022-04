सेंट्रल बैंक के लॉकरों से जेवरात चुराने में चार गिरफ्तार, 250 ग्राम सोना बरामद

पूर्व बैंक मैनेजर, पैन कॉमर्शियल के कर्मचारी व दो अन्य से पूछताछ में खुलासा। लॉकर इंचार्ज समेत दो फरार, सात लॉकरों से जेवर निकालकर नहीं कराई इंट्री।

कानपुर। वरिष्ठ संवाददाता Dinesh Rathour Sat, 09 Apr 2022 10:33 PM

