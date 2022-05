सपा के पूर्व विधायक वीरेश को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल

25 साल पुराने दो अलग-अलग मुकदमों में कोर्ट द्वारा 26 अप्रैल को कुर्की व गिरफ्तारी के आदेश किए थे। बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है।

इस खबर को सुनें