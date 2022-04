आज़म खान के निर्वाचन के खिलाफ पूर्व सांसद जयाप्रदा की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग में दाखिल पूर्व सांसद जयाप्रदा नाहटा की चुनाव याचिका खारिज कर दी है।

