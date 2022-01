यूपी विधानसभा चुनाव: पूर्व राज्यमंत्री उमा किरण को सपा ने छह साल के लिए पार्टी से निकाला

मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ संवाददाता Dinesh Rathour Thu, 20 Jan 2022 10:11 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.