बलिया खाद्यान्न घोटाले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख गिरफ्तार, 15 साल पहले हुआ था फर्जीवाड़ा

बलिया में हुए खाद्यान्न घोटाले के मामले में करीब 15 साल बाद जांच कर रही टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घोटाले में वांछित पूर्व ब्लाक प्रमुख को शुक्रवार को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया।

