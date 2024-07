बारात में फूड प्वाइजनिंग, दूल्हा-दुल्हन की बहनों समेत 100 से अधिक बीमार

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बारात में फूड प्वाइजनिंग हो गई। फूड प्वाइजनिंग से दूल्हा-दुल्हन की बहनों समेत 100 से अधिक बीमार हो गए। उल्टी-दस्त से परेशान लोगों को अस्पताल लाया गया।

Food poisoning in wedding procession, Sambhal News, Food poisoning in Sambhal, UP News

Deep Pandey Sun, 14 Jul 2024 11:02 AM हिन्दुस्तान,संभल