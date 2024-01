कोहरे ने रोकीं उड़ानें, ‘राजधानी’ 25 घंटे हुई लेट; प्रयागराज में पारा तीन डिग्री लुढ़का 

ऐप पर पढ़ें

Effect of fog on trains and flights: कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर की वजह से विमानों की उड़ान पूरी तरह प्रभावित हो रही है। सोमवार को भी प्रयागराज एयरपोर्ट से एक भी विमान की उड़ान नहीं हो सकी। न कोई फ्लाइट यहां से उड़ान भर सकी न ही किसी और एयरपोर्ट से आ सकी। इससे पहले भी कई दिनों तक एक भी उड़ान का संचालन नहीं हुआ था। सोमवार को 14 विमानों के आवागमन का शेड्यूल था। कम दृश्यता की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने किसी भी विमान के संचालन की इजाजत नहीं दी। अपनी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों को बैरंग लौटना पड़ा। हवाई यात्री पिछले कई दिनों से परेशान हैं।

दूसरी तरफ कोहरे का कहर ट्रेनों की रफ्तार को पूरी तरह थामे हुए है। दिसंबर से जनवरी आ गई, लेकिन ट्रेनों का निरस्तीकरण और लेटलतीफी कम नहीं हुई। राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत सरीखी सुपरफास्ट ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। सोमवार को प्रयागराज एक्सप्रेस सुबह सात बजे के बजाय शाम पांच बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंची। रात में यहां से दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस को 1.45 घंटे की देरी से रात 11:55 बजे रवाना किए जाने की तैयारी हुई। भुवनेश्वर राजधानी 25 घंटे से ज्यादा लेट रही। प्रयागराज एक्सप्रेस शाम 5:15 बजे आई। आनंद विहार-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस नौ घंटे की देरी से दोपहर 3:20 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंची। सुबह आने वाली अन्यट्रेनें भी शाम को ही पहुंचीं।

नई दिल्ली-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 9.30 घंटे, दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल 8.45 घंटे, नई दिल्ली-वाराणसी शिवगंगा एक्सप्रेस 10.25 घंटे, नई दिल्ली-जयनगर स्वतंत्रता सेनानी 16 घंटे, बीकानेर-प्रयागराज 7.30 घंटे, नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट 12.15 घंटे, नई दिल्ली-राजेंद्र नगर राजधानी 18.30 घंटे, नई दिल्ली-गया महाबोधि एक्सप्रेस 10.20 घंटे लेट रही। नौ से 25 घंटे तक ट्रेनों के लेट होने से यात्री परेशान रहे।

साढ़े तीन डिग्री लुढ़का पारा दिन में भी बढ़ गई गलन

प्रयागराज में सोमवार की सुबह तक कोहरा छाया रहा। दिन का पारा करीब साढ़े तीन डिग्री सेल्सियस गिरने से गलन का स्तर और बढ़ गया। दोपहर बाद निकली धूप बेअसर रही। मौसम विभाग की मानें तो अभी सर्दी से राहत के आसार कम हैं। सोमवार को अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह दोनों तापमान क्रमश: 20.2 डिग्री और 6.8 डिग्री था। घूरपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आकाश मिश्रा ने बताया कि अगले 24 घंटे आसमान साफ रहने के आसार हैं।