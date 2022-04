गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 5 बच्चों को कोरोना, 3 दिन के लिए बंद; पैरेंट्स के लिए बढ़ी टेंशन

कोरोना के मामले अब न के बराबर आ रहे हैं। आम जनजीवन पटरी पर उतरना शुरू हो गया है लेकिन इस बीच गाजियाबाद के दो स्‍कूलों में 5 बच्‍चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है।

वरिष्‍ठ संवाददाता,गाजियाबाद Ajay Singh Mon, 11 Apr 2022 08:51 AM

