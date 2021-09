उत्तर प्रदेश कानपुर मेट्रो की पहली रैक पहुंची शहर, कल से पटरी पर होगी टेस्टिंग Published By: Shivendra Singh Tue, 28 Sep 2021 09:25 AM प्रमुख संवाददाता, कानपुर

