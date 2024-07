तीन नए आपराधिक कानून लागू होते ही इस थाने में दर्ज हुई यूपी की पहली FIR, जानें पूरा मामला 

ऐप पर पढ़ें

First FIR registered under new criminal laws: देश में आज यानि पहली जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम की जगह अब भारतीय न्‍याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम लेंगे। नए आपराधिक कानून लागू होते ही बरेली में इसके तहत उत्‍तर प्रदेश की पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। यह मामला बच्‍चा चोरी से जुड़ा हुआ है।

बरेली के बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। सोमवार की सुबह 10:17 बजे दर्ज हुई इस एफआईआर में पीलीभीत के रहने वाले सुशील कुमार ने बताया है कि उन्‍होंने 28 जून को सुबह नौ बजे के करीब अपने बच्‍चे को अस्‍पताल में भर्ती कराया था। बच्‍चे का नाम इंद्रजीत और उम्र करीब एक महीने है। इंद्रजीत अस्‍पताल से गायब हो गया है। बकौल सुशील, अस्‍पताल के कर्मचारियों ने एक जुलाई को सुबह छह बजे उन्‍हें इसकी सूचना दी। सुशील कुमार की शिकायत पर बारादरी थाने में उनके बच्‍चे के गायब होने की एफआईआर नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज कर ली गई।

पुलिस ने शुरू की जांच

सुशील कुमार के बच्‍चे की चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कर बारादरी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सब इंस्‍पेक्‍टर विपिन कुमार कर रहे हैं। बता दें कि नए आपराधिक कानून महिलाओं और बच्‍चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर काफी सख्‍त हैं। ऐसे में सुशील कुमार के बच्‍चे की चोरी के मामले में सख्‍त कार्रवाई की जा सकेगी। नए कानूनों में सबूतों को लेकर भी काफी कुछ बदलाव किया गया है।