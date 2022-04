फिरोजाबाद: शादी से 10 दिन पहले मंगेतर की बहन के घर युवती ने फांसी लगाकर दी जान

फिरोजाबाद में मंगलवार को 19 वर्षीय एक युवती अपने मंगेतर की बहन के घर में फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली जिसकी 10 दिनों बाद शादी होनी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

भाषा,फिरोजाबाद Shivendra Singh Tue, 05 Apr 2022 04:59 PM

