लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के पहियों में आग,  ट्रेन रुकने से पहले ही कूदने लगे यात्री, कई हो गए घायल

Fire in the wheels of guard coach in Lucknow-Chandigarh Link Express: लखनऊ-चंडीगढ़ लिंक एक्सप्रेस में गार्ड के डिब्जे के पहियों में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन धीमी होते ही यात्री कूदकर भागने लगे। जिस कारण कई यात्री घायल हो गए। आग बुझाने के बाद ट्रेन को करीब आधा घंटे बाद रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। जिसके चलते देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रोका गया।

लखनऊ-चंडीगढ़ लिंग एक्सप्रेस (5011-अप) शुक्रवार दोपहर चंडीगढ़ जा रही थी। इस दौरान बिजनौर के चंदोल रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक अमित राजपूत की नजर गार्ड वाले डिब्बे पर पड़ी तो पहियों में आग लगी हुई थी। उन्होंने ट्रेन के चालक और गार्ड को मामले की सूचना देकर ट्रेन रूकवाई। ट्रेन रेलवे स्टेशन को पार करते हुए गांव भवानीपुर-नाईवाला के बीच जाकर रूकी ।ट्रेन में आग की सूचना पर यात्री कूदकर भागने लगा। इससे कई घायल हो गए। रेल और रेलवे स्टाफ ने अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया। स्टेशन अधीक्षक की सतर्कता से हादसा होने से टल गया।

वंदे भारत ट्रेन को स्टेशन पर रोका

लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के पहियों में आग लगने के कारण डाउन लाइन पर वंदे भारत ट्रेन को चंदोक रेलवे स्टेशन पर करीब आधा घंटा रोका गया। स्टेशन अधीक्षक की सूचना पर आसपास के स्टेशनों पर एक-दो ट्रेनों को रोका गया। जिसके कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। वहीं लखनऊ-चंडीगढ़ ट्रेन में आग लगने के कारण कई यात्री नीचे उतर गए। आग बुझने के बाद भी वह ट्रेन में नहीं चढ़ पाए और स्टेशन पर छूट गए। इनमें महिला, बच्चे और वृद्ध हैं।

ब्रेक स्पिंडल चिपकने के कारण हुआ हादसा

लखनऊ-चंडीगढ़ लिंक एक्स्प्रेस लखनऊ से बिजनौर, किरतपुर, मौज्जमपुर नारायण से होकर चंदोक रेलवे स्टेशन पहुंचती है। जहां से चंडीगढ़ के लिए रवाना होती है। रेल स्टाफ की माने तो मौज्जमपुर नारायण रेलवे स्टेशन से इंजन बदलने का कार्य किया जात है और ट्रेन को दोबारा से रिलीज किया जाता है। बताया गया कि गार्ड के डिब्बे के पहियों के ब्रेक स्पिंडल रिलीज नहीं किए गए, जिस कारण से पहियों में आग लग गई।

आग पर पाया काबू

चंदोक के स्‍टेशन अधीक्षक अमित राजपूत ने कहा कि एक्सप्रेस में गार्ड के डिब्बे के पहियों में आग लग गई थी। स्टेशन के पास ट्रेन रोककर आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेन को अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया है। - अमित राजपूत, स्टेशन अधीक्षक चंदोक