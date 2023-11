शाहजहांपुर में हादसा, दिवाली पूजा के बाद मंदिर में रखे दीपक से लगी आग लकड़ी मंडी तक पहुंची; अफरातफरी

ऐप पर पढ़ें

Fire broke out due to lamp kept in the temple on Diwali: यूपी के शाहजहांपुर में दिवाली पूजा के बाद मंदिर में रखे दीये से आग लग गई। आग लकड़ी मंडी तक पहुंच गई। ट्रैक्‍टर पार्ट्स की एक दुकान जलने लगी। इससे मंडी में अफरातफरी मच गई। लोग आग बुझाने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगे। मोके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई।

स्‍थानीय लोगों की मदद से दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि रविवार की रात दीपावली पूजा के बाद मंदिर में दीये रखे गए थे। ऐसे ही किसी दीये से आग लग गई और देखते ही देखते आसपास के इलाकों में फैल गई। आग बेकाबू होने लगी। लकड़ी मंडी पहुंचकर आग ने ट्रैक्‍टर पार्ट्स की एक दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी।

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आते ही आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई। इसमें स्‍थानीय लोगों ने भी फायर ब्रिगेड का साथ दिया। आग के चलते बिजली विभाग ने पूरे लकड़ी मंडी की बिजली आपूर्ति ठप कर दी है।