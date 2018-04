उन्नाव गैंगरेप: भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर FIR दर्ज, होगी सीबीआई जांच

उन्नाव गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है. इससे पहले, योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया था.

पीड़िता की मां की तहरीर पर उन्नाव के माखी थाने में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. विधायक के खिलाफ माखी थाने में आईपीसी की धारा 363, 366, 376 ,506 और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

Unnao rape case: FIR was registered against BJP MLA Kuldeep Singh Senger under sections 363, 366, 376 ,506 and POCSO act. (file pic) pic.twitter.com/uNRAGchM88