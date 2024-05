बीजेपी विधायक और बेटे के खिलाफ FIR दर्ज, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आगजनी-फायरिंग में 2 गिरफ्तार 

ऐप पर पढ़ें

FIR Against BJP MLA and his Son: यूपी के बिजनौर जिले की धामपुर सीट से भाजपा के विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्‍लांट पर आगजनी और फायरिंग करवाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच चल रही है।

सहारनपुर के गांव भायला के रहने वाले कंपनी के मैनेजर रविंदर उर्फ रवि पुंडीर की शिकायत पर विधायक और उनके बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (दंगा, घातक हथियारों से लैस), 149 (गैरकानूनी सभा), 384 (जबरन वसूली), 307 (हत्या का प्रयास) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। रवि ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके बेटे कंपनी को बिजनौर जिले में सड़क चौड़ीकरण का ठेका दिए जाने के बाद से पैसे मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक के लोगों ने पिछले साल 9 सितंबर को हथियार के बल पर ड्राइवर से कंपनी की मशीनरी और रोलर छीन लिया था। घटना की सूचना नूरपुर अब्द धामपुर पुलिस और जिले के अधिकारियों को दी गई थी। लूटी गई मशीनरी एक हफ्ते बाद क्षतिग्रस्त हालत में मिली।

उन्होंने आगे कहा कि 22 अप्रैल को दो बाइक पर प्लांट में पहुंचे लोगों ने दावा किया कि वे विधायक के आदमी हैं। उन्होंने काम बंद कर बिजनौर छोड़ने को कहा। पुंडीर ने बताया कि सोमवार रात करीब 2 बजे 15 से 20 लोगों के समूह ने प्लांट पर हमला कर दिया और प्लांट में आग लगाने के बाद गाड़ियां और मशीनरी डालकर फायरिंग की। इस दौरान एक गार्ड महिपाल छर्रे लगने से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि घायल गार्ड की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। इस मामले में टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच चल रही है।

साथ गए दो आरोपी गिरफ्तार

बिजनौर के एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि सोमवार रात करीब दो बजे 15 से 20 हथियारबंद लोगों का एक समूह शिवका कला थाने के फीना गांव में जीएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की साइट पर घुस आया है। उन्होंने ट्रक, मिक्सर प्लांट, बाइक व अन्य मशीनरी में आगजनी की। बदमाशों की गोली के छर्रे लगने से गार्ड महिपाल को चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दंगाइयों का पीछा किया और उनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया। एसपी जादौन ने कहा कि उनके कब्जे से एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी, हथियार, गोला-बारूद और ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुए हैं।