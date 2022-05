यूपी: वरमाला से पहले दूल्हे ने मांगे 50 हजार, घरातियों-बारातियों में जमकर मारपीट के बाद टूटी शादी

देवरिया में एक विवाह समारोह के दौरान उस वक्‍त अचानक मारपीट शुरू हो गई जब दूल्‍हे ने दुल्‍हन पक्ष से 50 हजार रुपए की मांग कर दी। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। बिना शादी के ही बारात वापस चली गई।

