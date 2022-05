अलीगढ़ में भीषण हादसा, बेकाबू ट्रक ने सात लोगों को रौंदा, चार की मौत

यूपी के अलीगढ़ में सड़क किनारे फल का ठेला लगाए और चाय की दुकान पर बैठे लोगों को बेकाबू ट्रक रौंदता चला गया। इस दौरान ट्रक की चपेट में करीब सात लोग आए है। चार लोगों की मौके पर मौत हुई है।

