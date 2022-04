UP में गेहूं की MSP से ज्‍यादा कीमत दे रहे आढ़ती, जानें किसानों की राहत का रूस-यूक्रेन कनेक्‍शन

किसानों को अक्‍सर अपनी उपज का सही मूल्‍य न मिलने की शिकायत रहती है लेकिन गेहूं कटान के इस सीजन में आढ़ती उन्‍हें MSP से ज्‍यादा कीमत दे रहे हैं। जानिए इस राहत का रूस-यूक्रेन वार से क्‍या है कनेक्‍शन।

हिन्‍दुस्‍तान ,शाहजहांपुर Ajay Singh Thu, 14 Apr 2022 11:33 AM

