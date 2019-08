वंदेभारत की बोगी फ्रेम बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, एक कि मौत, कई घायल

पनकी में वंदेभारत ट्रेन के लिए बोगी फ्रेम बनाने वाली पनकी स्थित फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक श्रमिक की मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गए। विस्फोट कारखाने के एक संयंत्र का बॉयलर फटने से हुआ या एक साथ कई गैस सिलेंडर फटने से, इस पर अभी संशय बना हुआ है।

पुलिस और दमकल दस्ता मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गया है कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एस्टेट में रेलवे से अनुबंधित निजी क्षेत्र की कारखाना है।

वेद सेसोमेकेनिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित इस कारखाने में रेल बोगियों के फ्रेम और अन्य पार्ट्स बनते हैं। हादसे के बारे में सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच कर राहत कार्य शुरू किया। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

जिन्होंने इस हादसे को देखा, उनमे अभी तक दहशत है वहीं पीड़ित श्रमिक परिवारों में रोना पीटना मचा है। अभी कारखाना मालिक और पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

Kanpur: 1 dead, 4 critically injured after a boiler at a factory in Panki exploded. Injured admitted to hospital. The factory deals with construction of parts of train pic.twitter.com/ofavmnByCo