लखनऊ से पूर्वांचल के जिलों में जाना महंगा, टोल के कारण रोडवेज बस का किराया 61 रुपये बढ़ा

बस यात्रियों पर महंगाई की मार पड़ी है। लखनऊ से गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ जाना और आना महंगा हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल लगने के कारण किराए में 61 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है।

