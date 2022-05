यूपी: पूर्व मंत्री के करीबी की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ के रडार पर कई नवधनाढ्य 

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री के करीबी की गिरफ्तारी के बाद कुशीनगर में कई नवधनाढ्य एसटीएफ के रडार पर हैं। नौकरी के नाम रुपए ऐंठने के आरोप में इनमें से 2 को STF पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,कुशीनगर Mon, 02 May 2022 07:23 AM

