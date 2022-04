हर थाने में बन रही है टॉप-10 गुंडे-माफिया की लिस्ट, साथ देने वाले सफेदपोशों की भी बढ़ेगी मुश्किल

उत्‍तर प्रदेश की सत्‍ता में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने के साथ ही योगी सरकार कानून-व्‍यवस्‍था के मोर्च पर फुल एक्‍शन मोड में है। हर थाने में गुंडे-माफियाओं की लिस्‍ट बन रही है।

हिन्दुस्तान संवाद,मैनपुरी Ajay Singh Wed, 06 Apr 2022 09:10 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.