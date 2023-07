कौआ अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा, INDIA नाम रखने पर CM योगी का विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला

ऐप पर पढ़ें

विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद से वार पलटवार का दौर जारी है। मंगलवार की सुबह पीएम मोदी ने इंडिया नाम रखे जाने पर विपक्षी दलों पर तीखा वार किया। इसी बीच सीएम योगी ने भी बड़ा हमला बोला है। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम यूपीए से इंडिया करने पर सीएम योगी ने कहा कि कौआ अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वह शीतल औऱ प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से उनका मूल स्वाभाव नहीं बदल जाएगी।

सीएम योगी ने एक के बाद एक दो ट्वीट करते हुए विपक्षी दलों के गठबंधन पर हमला किया। पहले ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा कि कौआ अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वह शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही I.N.D.I.A. नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची-बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी।

अगले ट्वीट को अंग्रेजी में किया। उन्होंने लिखा कि Changing your name will not change your game! It's INDIA Vs I.N.D.I.A. यानी नाम बदलने से काम नहीं बदल जाएगा। यह मुकाबला इंडिया और आईएनडीआईए के बीच है।

इससे पहले पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों पर इंडिया नाम को लेकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि नाम में इंडिया या इंडियन लगा लेने से कोई भारतीय नहीं होता। उन्होंने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था। पीएम मोदी ने इस दौरान पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि इस संगठन के नाम में भी तो इंडिया है।