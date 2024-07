ऐप पर पढ़ें

Scam in the name of salary: बस्‍ती के कार्यालय अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खंड प्रथम में वेतन के नाम पर तकरीबन 1.23 करोड़ रुपये के गोलमाल का मामला सामने आया है। तीन साल से चल रहे इस खेल को अधिशासी अभियंता ने पकड़ा। जांच में दोषी मिले पांच कर्मियों और वेतन लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी वेतन रिकवरी के साथ ही प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में हैं।

अधीक्षण अभियंता सुरेंद्र मोहन वर्मा ने अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खंड प्रथम को 29 जून 2024 को पत्र लिखकर बताया कि बाढ़ कार्य खंड प्रथम के वरिष्ठ सहायक अरविंद कुमार ई-पेमेंट व्यवस्था के तहत आहरण-वितरण अधिकारी बाढ़ कार्य खंड प्रथम के तहत अपलोडर हैं। अभिलेखों के परीक्षण में पता चला कि अरविंद कुमार ने अभिलेखों में छेड़छाड़ कर धन का गबन किया। उसने अपने बैंक खाते में 55 लाख 22 हजार 40 रुपये भेज दिया। चार सह कर्मचारियों कनिष्ठ सहायक ओमनरायन पाठक के खाते में तीन लाख पांच हजार 299, सींच पर्यवेक्षक हरिश्चंद्र के खाते में 61 लाख 19 हजार 644, टिण्डैल महेंद्र कुमार के खाते में तीन लाख 28 हजार 736 और मेट घनश्याम के खाते में दो लाख 66 हजार 268 रुपये मासिक वेतन मद में वेतन से अधिक धनराशि भेज दी।

डाटा में गोलमाल

कार्यालय अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खंड प्रथम में वेतन के नाम पर तकरीबन 1.23 करोड़ रुपये के गोलमाल का मामला सामने आया है। वरिष्ठ सहायक अरविंद द्वारा डाटा में गोलमाल किए जाने के कारण सामान्य रूप से यह पकड़ नहीं आ सका। वेतन लिपिक रमेश चंद्र ने अभिलेखों का परीक्षण ठीक से न करते हुए कार्य में लापरवाही बरती। अधीक्षण अभियंता स्तर से वरिष्ठ सहायक अरविन्द कुमार, कनिष्ठ सहायक ओमनरायन पाठक, सींच पर्यवेक्षक हरिश्चंद्र व वेतन लिपिक रमेश चंद्र को निलंबित कर दिया गया है। साथ अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने टिण्डैल महेंद्र कुमार और मेट घनश्याम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।