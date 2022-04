बिजली किल्लत पर बोले ऊर्जा मंत्री, पिछली सरकारों पर फोड़ा ठीकरा, कटौती की भी बताई असली वजह 

झांसी पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने बिजली किल्लत को लेकर पिछलों सरकारों पर ठीकरा फोड़ दिया। ऊर्जा मंत्री ने योगी सरकार में बिजली व्यवस्था को बेहतर बताया। बिजली कटौती की असली वजह भी ऊर्जा मंत्री ने बताई।

इस खबर को सुनें