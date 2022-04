शत्रु संपत्ति मामला: जेल में ही मनेगी पूर्व मंत्री आजम खान की ईद, जमानत अर्जी पर चार मई को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए चार मई की तारीख लगाई है। इससे ईद से पहले 72वें व अंतिम मामले में जमानत मिलने की उनकी उम्मीदों

इस खबर को सुनें