नशे में दफ्तर पहुंचे बाबू ने साथी कर्मचारी को दी गाली, चलाई गोलियां; 6 किलोमीटर दौड़ाकर पकड़ा पुलिस ने 

गोरखपुर के सेवायोजन कार्यालय में नशे की हालत में पहुंचे एक सरकारी बाबू ने साथी कर्मचारी को गालियां दीं। फिर उस फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने 6 किलोमीटर तक उसे दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया।

