कभी उधारी नहीं चुकाने पर दुकानदार से शर्मिंदा हुए, अब IPL में शामिल होकर बेटे ने सीना किया चौड़ा

झांसी पुलिस के सिपाही श्याम नाथ सिंह के बेटे कुमार कार्तिकेय सिंह ने आईपीएल में शामिल होकर पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हेड कांस्टेबल ने तंगी में भी बेटे के सपने को मरने नहीं दिया।

