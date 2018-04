उत्तर प्रदेश:ओपी राजभर के घर पर फेंके अंडे-टमाटर,मंत्री बोले-कल को बम भी फेंक सकते हैं

कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर अंडे और टमाटर फेंके जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी एरिया में ऐसी शरारत सुरक्षा व्यवस्था की चूक है। इस मुद्दे पर सरकार में बात की जाएगी। राजभर ने ‘हिन्दुस्तान’ को फोन पर कहा कि सीएम आवास के पास ऐसा तांडव यह साबित करता है कि मंत्री भी सुरक्षित नहीं हैं। कल कोई बम भी फेंक सकता है। राजभर इस समय जौनपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए हैं। मालूम हो कि मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने शुक्रवार को वाराणसी में कहा था कि दो जातियों (यादव और राजपूत) के लोग अधिक शराब पीते हैं, जबकि राजभरों को बदनाम किया जाता है। उन्होंने यूपी में भी गुजरात और बिहार की तरह शराबबंदी की मांग की थी।

Lucknow: SP workers threw tomatoes at the residence of UP Minister OP Rajbhar over his earlier statement that Yadavs and Rajputs consume most alcohol pic.twitter.com/XW7DxM0YeJ