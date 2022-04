पेट्रोल की महंगाई का असर: कानपुर में दो साल में ई-स्कूटर तीन गुना बढ़े, सीएनजी वाहन में 5 गुना की वृद्धि

पेट्रोल की महंगाई का असर अब वाहनों की बिक्री पर भी दिखने लगा है। उत्‍तर प्रदेश के कानपुर में पिछले दो साल में ई-स्‍कूटरों की संख्‍या में 3 गुना और CNG वाहनों की संख्‍या में 5 गुना वृद्ध‍ि हुई है।

प्रमुख संवाददाता,कानपुर Ajay Singh Fri, 01 Apr 2022 12:19 PM

