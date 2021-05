उन्नाव में डंपर व कंटेनर की टक्कर, चालक की मौत, 4 घंटे जाम रहा हाईवे 

उन्नाव में अजगैन थाना क्षेत्र के कानपुर-लखनऊ हाईवे स्थित जगदीशपुर गांव के पास गुरुवार देर रात डंपर व कंटेनर की भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की भीषण टक्कर होने केबिन में फंसकर डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई। शव को बाहर निकालने के लिए 4 घंटे तक रेस्क्यू दौरान हाईवे पर जाम लगा रहा।

कानपुर नगर थाना घाटमपुर के रहने वाले करीम का पचीस वर्षीय बेटा आमिर डंपर में मौरंग लादकर ले जा रहा था। देर रात अजगैन थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास आगे जा रहे कंटेनर में पीछे से डंपर भिड़ गया। हादसा इतना भीषण हुआ कि डंपर केबिन सहित कंटेनर में चिपक गया। रात करीब दो बजे के बाद दोनों वाहनों में डंपर नंबर UP 77 T 9343 के चालक आमिर की केबिन में फंसकर मौत हो गई। वहीं आगे चल रहे कंटेनर नंबर UP 53 ET 9899 का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों के हाईवे पर खड़े हो जाने से जाम लगा रहा। पुलिस ने हाइड्रा की मदद से वाहनों को हटवाया।

उधर डंपर में फंसे चालक के शव को बाहर निकालने के लिए कटर मंगवा कर 3 घंटे तक पुलिस से रेस्क्यू चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को बाहर निकलवा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा सका। इस दौरान हाईवे पर पूरी रात रुक रुक कर जाम लगता रहा।