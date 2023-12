ऐप पर पढ़ें

Plane could not land due to fog: मौसम खराब होने की वजह से शुक्रवार को दृश्यता इतनी कम रही कि दिल्ली से आने वाली एलायंस एयर की फ्लाइट गोरखपुर में लैंड नहीं कर सकी। लैंडिंग के तीन प्रयास के बाद भी रन-वे साफ नजर नहीं आने पर पायलट विमान वापस दिल्ली ले गया। उधर, विमान के न उतर पाने की वजह से इस फ्लाइट से जिन यात्रियों को दिल्ली जाना था उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। यात्रियों की मांग थी कि उनके लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की जाए। कंपनी ने दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था से इनकार कर दिया। इस पर यात्रियों का गुस्सा और बढ़ गया। इस पर एयरपोर्ट डायरेक्टर एके द्विवेदी और वरिष्ठ प्रबंधक विजय कौशल मौके पर पहुंचे और यात्रियों को रविवार को भेजने का आश्वासन दिया। इस पर यात्री शांत हुए और वापस लौट गए।

दिन में 11 बजे गोरखपुर आने वाली एलायंस एयर की फ्लाइट कोहरे के चलते दिल्ली से ही लेट उड़ी। गोरखपुर फ्लाइट शाम साढ़े सात बजे पहुंची तो पायलट को रन-वे साफ नजर नहीं आ रहा था। तीन प्रयास के बाद भी लैंडिंग न हो सकी। एटीसी से लैंडिंग निरस्त होने पर विमान वापस दिल्ली लौट गया। वहीं, मुम्बई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी मौसम साफ न होने की वजह से एक घंटे तक आसमान में चक्कर काटती रही। आखिरकार फ्लाइट 630 बजे लैंड हो पाई।

कोहरे की चादर में लिपटा शहर, ट्रेनें 12 घंटे तक लेट

पूर्वी यूपी में शुक्रवार को सर्दी की जोरदार एंट्री हुई। गुरुवार को सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रहने वाला पारा शुक्रवार को सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। तड़के से ही महानगर को कोहरे ने अपने आगोश में समेट लिया। कोहरा इतना घना था कि भोर में 5 बजे तो विजिबिलिटी शून्य रही। सूर्योदय के करीब दो घंटे बाद भी विजिबिलिटी बेहद कम रही। सुबह 8 बजे तक तो विजिबिलिटी 30 मीटर रही। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरे का घनत्व कम हुआ। कोहरे के कारण यातायात सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ट्रेनें जहां 12 घंटे तक लेट चल रही हैं, वहीं बसों की भी समयसारिणी बिगड़ गई है। हवाई सेवा का तो और बुरा हाल है। कोहरे के कारण एक विमान एयरपोर्ट पर उतर भी नहीं पाया।

देर से ही सही सर्दी के सीजन में बर्फीली पछुआ हवाओं की आमद हो गई। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण मौसम सर्द हो गया। गलन बढ़ गई। इसके कारण पिछले 24 घंटे में दिन का तापमान नौ डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इस सीजन में पहली बार दिन में तापमान में 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया है।

हिमालय में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का पड़ रहा असर

मौसम विशेषज्ञ केसी पाण्डेय ने बताया कि बीते 26 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय में विक्षोभ सक्रिय हुआ। उसका असर पूर्वी यूपी पर पड़ रहा है। यह मध्यम दर्जे का सक्रिय विक्षोभ है। इसके कारण पहाड़ों से बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं। एक और पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। ऐसे में महानगर में अगले एक हफ्ते तक गलन व ठंड बनी रहेगी।

दिन और रात के तापमान में रहा तीन डिग्री का अंतर

शुक्रवार को सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। पहली बार दिन का तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस नीचे गया। दिन और रात के तापमान में सिर्फ तीन डिग्री सेल्सियस का ही अंतर रहा। शुक्रवार को रात का न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है।

कोहरे के कारण ट्रेनों का बुरा हाल, यात्री सांसत में

कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली रोडवेज बसें जहां तीन से चार घंटे देर से गोरखपुर पहुंच रही हैं, वहीं ट्रेनों का भी बुरा हाल है। गोरखधाम एक्सप्रेस जिसके गोरखपुर पहुंचने का समय दिन में 10 बजे है वह देर रात 10 बजे पहुंची, जबकि वैशाली एक्सप्रेस दिन में 9 बजे पहुंचने के बजाए शाम छह बजे गोरखपुर पहुंची। लेटलतीफी के चलते यात्रियों की सांसत बढ़ गई है।

यूपी में कोहरे ने 15 और लोगों की जान ली

यूपी में लंबी प्रतीक्षा के बाद आई सर्दी ने अब सितम ढाना शुरू कर दिया है। राज्य के अधिकांश हिस्से कोहरे की चपेट में हैं। कोहरे से बीते 24 घंटों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई।