गाड़ी की स्पीड मीटर के पास ड्राइवर को लगाना होगा परिवार का फोटो, यूपी में एक्सीडेंट रोकने को नई पहल

ऐप पर पढ़ें

Family photo in front of the driving seat: तेज रफ्तार में वाहन दौड़ा रहे चालक के सामने अगर उसके परिवार की तस्वीर आ जाए तो वह अधिक संवेदनशील होगा और रफ्तार कम कर लेगा। लगातार हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग कुछ इसी तरह का प्रयास कर रहा है।

दरअसल शासन ने फैसला लिया है कि परिवहन निगम की बसों और व्यावसायिक वाहनों में चालक की सीट के सामने उसके परिवार की फोटो अवश्य रूप से लगाई जाएगी। मकसद यह है कि गलत ड्राइविंग के दौरान परिवार की फोटो पर नजर पड़ते ही उसे अपने घर और बच्चों का ख्याल आ जाए और वह सावधानी से वाहन चलाने लगे।

आंध्र प्रदेश ने की शुरुआत

उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता में 16 मार्च को लखनऊ में बैठक हुई। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक सड़क सुरक्षा एवं यातायात ने आंध्र प्रदेश में किए जा रहे इस नवाचार के बारे में जानकारी दी। तय किया गया कि फोटो वाहन के स्पीड मीटर के पास लगेगी, जिससे कि चालक तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाता है तो उसे परिवार का ख्याल आ जाए और रफ्तार कम कर ले।

क्‍या बोले आरटीओ

बागपत के आरटीओ एके राजपूत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से फोटो लगाये जाने के संबंध में आदेश प्राप्त हो गए हैं। फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों में चालक सीट के सामने चालक की फैमिली फोटोग्राफ लगवाए जाएंगे।

फोटो लगाने पर ही मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट

30 मार्च को जारी आदेश में अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सिर्फ उसी वाहन को फिटनेस र्सिटफिकेट जारी करें जिसमें चालक के परिवार का फोटो लगा हो। प्रथम चरण में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों एवं सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक वाहनों के लिए योजना लागू की जा रही है।